В выходные посетителей «Всероссийского дня поля» ждут деловая и развлекательная программы

В Лаишевском районе Татарстана продолжается работа выставки достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля — 2023». На поле рядом с МВЦ «Казань Экспо» в субботу и воскресенье пройдет серия мероприятий делового и развлекательного характера.

Сегодня, 8 июля, гости выставки увидят экстремальные гонки на тракторах (зона экстремальных гонок, 10:30–18:00), соревнования по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» (зона «Трактор-шоу», 11:30–14:30), тренировки финалистов соревнований по пахоте (зона соревнований по пахоте, 10:30–16:00).

Со сцены события дня будут комментировать ведущие канала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и Георгий Черданцев.

Кроме того, до 15:00 в МВЦ «Казань Экспо» будут проходить мероприятия деловой программы, а в зоне техники в динамике пройдет демонстрационный показ техники. До 16:00 на сценах 1 и 2 будут выступать творческие коллективы, до шести вечера продлятся развлекательные мероприятия в зоне Республики Татарстан и детской зоне.

Ближе к вечеру посетители выставки увидят выступления поп-певцов Юлианны Карауловой (16:00-17:00) и Сергея Лазарева (17:00-18:00).

Не менее насыщенная программа ожидается в воскресенье, 9 июля.

С 10:00 до 14:00 в зоне соревнований по пахоте пройдут финальные соревнования 10-го Открытого чемпионата России по пахоте. Его победителей наградят в 15:00–15:30 на сцене 2. Там же в 15:30–16:00 пройдет торжественное закрытие чемпионата России по пахоте.

С 10:30 до 16:00 в зоне экстремальных гонок зрители увидят гонки на тракторах. Как и в субботу, в этот день на выставке будут выступать творческие коллективы (12:00–15:00, сцены 1 и 2) и пройдут развлекательные мероприятия в зоне Республики Татарстан и детской зоне (12:00–18:00).

Программу выставки закроют поп-исполнители: в 16:00 на сцену выйдет Mary Gu, а в 17:00 ее сменит уроженец Казани Хабиб.