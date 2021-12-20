В выходные казанец задержал троллейбус почти на час, устроив скандал из-за QR-кода

За минувшие выходные в электротранспорте Казани выявили 42 пассажира, которые пытались проехать без QR-кода. Из них 26 нарушителей были в трамваях и троллейбусах и 16 – в метро.

В субботу, 18 декабря, водителю троллейбуса маршрута №7 пришлось вызвать полицейских из-за пассажира, который устроил скандал, отказываясь оплачивать проезд, показывать QR-код и выходить из салона. Прибывшие сотрудники полиции составили на него протокол. Задержка троллейбуса составила 40 минут.

Утром понедельника в электротранспорт города не пустили 11 человек без QR-кодов.

МУП «Метроэлектротранс» напоминает, что по новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе.