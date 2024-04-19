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В выходные дни ДПС Татарстана будет нести службу в усиленном режиме
В выходные и праздничные дни автоинспекторы Татарстана будут нести службу в усиленном режиме. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о состоянии аварийности в Республике Татарстан рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.
«Основная задача – это профилактика безопасности дорожного движения. В выходные дни будут усилены наряды на дорогах республики: на региональных и федеральных. Сегодня мотопатрули заступили на дороги по всей республике, которые будут работать над пресечением нарушений, связанных с мототранспортом», – отметил Рустем Гарипов.
Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ подчеркнул, что за этот год в Татарстане в ДТП погибли 85 человек, что на 29 человек больше, чем за такой же период прошлого года.
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