В выходные будут назначены дополнительные электрички Казань — Аэропорт — Казань

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В предстоящие выходные будут назначены дополнительные электрички, курсирующие по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщается на сайте Минтранспорта РТ.

Дополнительные поезда следуют без промежуточных остановок — их ввели на фоне музыкальных концертов, которые пройдут в МВЦ «Казань Экспо».

1 июня электричка №7604 Казань — Аэропорт отправится в путь в 18.30 (прибытие в 18.50), № 7605 Аэропорт — Казань — в 22.15 (прибытие в 22.35).

В воскресенье, 2 июня, поезд №7602 отправится из Казани в 18.30 и прибудет на остановочный пункт «Аэропорт» в 18.51, №7603 отправится с остановки «Аэрорт» в 21.42, а прибудет в Казань 22.08.