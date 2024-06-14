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В выходные автоинспекторы Татарстана устроят облаву на любителей пьяной езды
В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проведут широкомасштабные рейды. Об этом сообщили в ведомстве.
Пристальное внимание автоинспекторы будут уделять водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого права.
Помимо этого, особое внимание будет уделено любителям выезда на встречку.
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