В выходные автоинспекторы Татарстана устроят облаву на любителей пьяной езды

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проведут широкомасштабные рейды. Об этом сообщили в ведомстве.

Пристальное внимание автоинспекторы будут уделять водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого права.

Помимо этого, особое внимание будет уделено любителям выезда на встречку.



