В Казани расскажут об отце анимации Эмиле Рейно и покажут первый мультфильм

Лекция, посвященная отцу анимации Эмилю Рейно, от куратора выставки «Первый кадр» Максима Васильева пройдет 19 июля на территории Казанского Кремля, в выставочном зале «Манеж»

На мероприятии можно будет узнать о том, кто был первым художником-мультипликатором и основоположником современной анимации, как развивалось творчество Эмиля Рейно и какая трагическая судьба ждала изобретателя.

У гостей лекции будет уникальная возможность посмотреть самый первый мультфильм, который был представлен широкой публике.

Максим Васильев – владелец самого крупного в России собрания анимационных оптических игрушек, является одним из организаторов Творческого центра «Мастерская братьев Васильевых», куратор и устроитель выставок, посвященных истории анимации.

Теоретическую информацию дополнит экспозиция выставки, целый раздел которой посвящен этому великому изобретателю.

Начало лекции запланировано на 13:00.

Фотографии предоставлены Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль»