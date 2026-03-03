В выставке «Энергопрома» примут участие более 20 регионов России и зарубежных стран

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В традиционной экспозиции международного электроэнергетического форума «Энергопром-2026» примут участие свыше 20 регионов России, а также представители зарубежных стран. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан» Марат Бухараев.

«Заявлены экспозиции компаний из Китая, Беларуси, большая объединенная компания из Кыргызстана. Международное присутствие ожидается на высоком представительном уровне», - подчеркнул Бухараев.

Он добавил, что на сегодняшний день заполнение выставочных площадей превысило 90%. Всего же экспозиция займет площадь более 10 тыс. квадратных метров в международном выставочном комплексе Казань Экспо.