В Высшей школе нефти появится новое общежитие с бассейном

В Альметьевске планируется строительство третьего по счету общежития в кампусе Высшей школы нефти. Такой проект был одобрен сегодня инвестиционным советом Татарстана под предводительством Раиса республики Рустама Минниханова.

По словам заместителя генерального директора компании «Татнефть» Николая Глазкова, закончить новое здание для студентов намерены до 2028 года.

Новое здание будет рассчитано на 859 студентов. Помимо основной инфраструктуры общежитий, здесь также построят еще и бассейн. Инвестиции составят свыше 3,4 млрд рублей.