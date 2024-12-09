В Высшей школе бизнеса КИУ прошло вручение дипломов выпускникам премиум-программы МВА

Фото пресс-службы КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

7 декабря состоялось вручение дипломов выпускникам премиум-программы МВА КИУ «Стратегический менеджмент». Это 9 выпуск с момента основания бизнес -школ в КИУ и второй выпуск, который состоялся в этом году.

Кроме того, в конце июня завершила обучение группа по новой топовой программе «Менеджмент в сфере санаторно-курортных услуг и курортологии», выпускниками которой стали руководители среднего и высшего звена санатория ПАРК ФОРОМн, Республика Крым.

В этом году бизнес-школа КИУ отмечает свое тридцатилетие. Среди нынешних выпускников руководители и ведущие специалисты таких организаций как АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», а также представитель надзорного ведомства Республики Татарстан.

На протяжении двух лет слушатели перенимали опыт профессоров и преподавателей ведущих бизнес-школ и университетов Российской Федерации, экспертов-практиков, подбирали интегрированный подход к анализу комплексных проблем своих компаний, развивали лидерские качества и участвовали в тренингах.

В торжественной обстановке выпускников поздравила проректор по инновационно-проектной деятельности, член Научного Совета ИПР РАН, научный руководитель бизнес -школы МВА КИУ, д.э.н., профессор Ирина Антонова:

«В современном мире, в условиях реализации национальных проектов и программ наиболее актуальной темой становится вопрос кадрового суверенитета. Программа МВА позволяет по-новому взглянуть на управленческие процессы; систематизировать фундаментальные знания в области менеджмента, развить профессиональные навыки. Уверена, что знания и навыки, полученные в нашем университете, откроют для вас большие перспективы в будущем».

С напутственным словом к выпускникам Бизнес-школы МВА обратился декан факультета менеджмента и инженерного бизнеса КИУ, завкафедрой «Компьютерное моделирование и техносферная безопасность» Станислав Антонов:

«Два года назад каждый из вас сделал выбор новой траектории своего профессионального развития, поступив на программу МВА"Стратегический менеджмент". Опыт и знания, полученные в процессе прохождения курса, сделали вас опытнее и сильнее в принятии управленческих решений».

Председатель экзаменационной комиссии, генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев подчеркнул, что сотрудничает с КИУ 28 лет и сейчас это огромный образовательный комплекс, в котором появляются высококвалифицированные кадры, востребованные в ведущих предприятиях не только России, но и в странах ближнего зарубежья.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор НАСДОБР, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования Наталья Евтихиева; вице-президент Академии наук РТ Лейсан Абзалилова; первый заместитель Председателя «Союза Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан» Артур Николаев; лекторы и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Выступающие обратились к выпускникам с напутственными словами и отметили, что за период обучения каждый из них стал обладателем системных знаний и навыков, дающих алгоритм построения эффективных управленческих стратегий.

В ответном слове от лица выпускников, прокурор Тукаевского района Руслан Галиев подчеркнул важность программы МВА: «Обучение по программе МВА – это уникальная инвестиция, вклад в личностный и профессиональный рост».

Он выразил благодарность преподавателям и организаторам программы за возможность получить фундаментальные знания и стать частью Ассоциации МВА, которая создаёт изменения, внедряет инновации и делает мир лучше.

Экспертам, преподавателям и выпускникам программы МВА были вручены Благодарственные письма и памятные сувениры, приуроченные к 30-летию университета. Бизнес-школа КИУ сердечно поздравляет выпускников и желает им новых достижений, профессиональных успехов, здоровья и удачи!

В современных условиях развития российской экономики, в условиях, когда мир вступил в эру трансформации и цифровизации, вопросы кадрового обеспечения становятся критичными, бизнес-образование претерпевает серьезные изменения. Одним из наиболее важных направлений работы высшей школы бизнеса КИУ становится внедрение инновационной модели подготовки управленческих кадров.

Высшая школа бизнеса КИУ на сегодняшний день является ведущей в Республике Татарстан и Российской Федерации и соответствует высоким стандартам и требованиям, предъявляемым к бизнес-образованию.

Качество услуг уже многие годы подтверждается членством в Российской Ассоциации бизнес-образования, Ассоциации азиатских университетов и других организациях. Университет входит в Консорциум российских университетов и организаций, развивающих сотрудничество со странами Западной Африки, а также в ряд важных комитетов, в том числе, в комитет по кадрам Ассоциации инновационных регионов России.

Система менеджмента качества университета сертифицирована в СДС «РОСТЕХ».

Сегодня Бизнес-школа КИУ делает акцент на стратегическое партнерство с государственными корпорациями и ведущими компаниями с целью подготовки управленческого кадрового резерва на основе современных технологий в региональной политике и решения стратегических задач, стоящих перед Россией.

Реализуется более пяти направлений таких как:

«Стратегический менеджмент»;

«Менеджмент в сфере туризма и гостеприимства»;

«Менеджмент в сфере санаторно – курортных услуг и курортологии»;

«Менеджмент устойчивого развития»;

«Экономика замкнутого цикла с учетом стандартов халяль».

География деятельности обширна - это Москва и Московская область, Республика Башкортостан, ХМАО, Ямало- Ненецкий округ, Республика Крым, Липецкая область.

Ассоциация выпускников БИЗНЕС-ШКОЛЫ КИУ пополняется новыми членами.

Реклама. КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)