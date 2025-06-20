В Высшей партийной школе «ЕР» завершилось очное обучение победителей голосования

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Высшей партийной школе «Единой России» завершили очное обучение победителей предварительного голосования. Второй поток модуля «Политический лидер» прошли ещё 50 человек.

Как сообщила пресс-служба партии, в течение трёх дней для них проводили интерактивные лекции и практические занятия с участием федеральных политиков и экспертов ВПШ. Более половины слушателей являются участниками СВО.

Следующим этапом подготовки кандидатов станут выездные школы в регионах, где ожидаются особенно конкурентные избирательные кампании.

Напомним, в числе участников первого потока был и представитель Татарстана – победитель предварительного голосования «Единой России», секретарь первичного отделения партии «Центральное – 3», помощник председателя комитета Госсовета РТ по социальной политике Артур Камалеев. За плечами у него активная работа в молодёжном парламенте на республиканском, окружном и федеральном уровнях.

В Татарстане в рамках «ПолитСтарта» Единая России и МГЕР также проводят образовательные семинары и встречи. Ранее перед участниками регионального этапа выступали сенатор Александр Терентьев и депутат Госдумы Татьяна Ларионова. А сегодня слушатели образовательного модуля встретятся с депутатом Госсовета РТ Маратом Бариевым. Тема встречи: «От региональных инициатив – к федеральной политике: опыт молодых лидеров Татарстана». Сегодня же для участников проекта пройдут мастер-классы по ораторскому искусству и дебатам.