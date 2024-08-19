В Высокой Горе возведен новый соципотечный дом

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В поселке ж/д ст. Высокая Гора возвели новый дом по программе социальной ипотеки. Сейчас Инспекция госстройнадзора РТ инспектирует объект, передает пресс-служба ведомства.

5-этажный дом с подвалом из кирпича, его площадь — 3 255 кв. метров. Всего в здании 40 квартир, общая площадь которых составляет 2 800 кв. метров.

Застройщиком объекта капстроительства является Государственный жилищный фонд при Раисе РТ.

Строительство дома осуществлялось в рамках республиканской программы социальной ипотеки, что позволит достичь главной цели национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение граждан доступным и качественным жильем.