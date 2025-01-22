В Высокой Горе прошло мероприятие «Җомга марафоны»

Фото: Рафис Миннахметов

В селе Высокая Гора прошло мероприятие «Җомга марафоны». Участие в нем приняли имамы района, учителя, школьники и другие зрители.

С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель руководителя исполнительного комитета Высокогорского района РТ по социальным вопросам Ринат Сабирзянов. Он выразил благодарность организаторам и отметил, как важен этот проект для жителей района.

Имам мечети «Алтан» им. Габдрахим Утыз-Имяни Ирек хазрат Зиганшин прочитал проповедь и ответил на вопросы присутствующих. Затем артист Динар Шаймарданов исполнил несколько мунаджатов.

Фото: Рафис Миннахметов

В завершении председатель правления ОПБФ «Терәк-Опора» Мансур Хашимов рассказал о значимости проекта и вручил благодарственные письма и подарки отличившимся жителям района. По окончании мероприятия участники смогли поделиться своими впечатлениями о нем.

Рафис Миннахметов