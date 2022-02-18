В Высокой Горе произошло массовое ДТП с фурой и пятью авто, есть пострадавшие

Сегодня в Высокой Горе произошла массовая авария с фурой и пятью легковыми автомобилями. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.

Судя по кадрам, самые серьезные повреждения получил автомобиль Mazda, который оказался под колесами большегруза.

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, пять легковушек стояли на светофоре, фура не смогла остановиться и въехала в стоящие авто. В результате ДТП двое детей получили ушибы. Более подробная информация об аварии уточняется.