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Ру Тат
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Происшествия
18 февраля 2022  16:40
Павел Климчак

В Высокой Горе произошло массовое ДТП с фурой и пятью авто, есть пострадавшие

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Сегодня в Высокой Горе произошла массовая авария с фурой и пятью легковыми автомобилями. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.

Судя по кадрам, самые серьезные повреждения получил автомобиль Mazda, который оказался под колесами большегруза.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, пять легковушек стояли на светофоре, фура не смогла остановиться и въехала в стоящие авто. В результате ДТП двое детей получили ушибы. Более подробная информация об аварии уточняется.

 

Фото: очевидцы

 

#массовое ДТП #высокая гора
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