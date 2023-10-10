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В Высокой Горе построен новый соципотечный дом
В поселке железнодорожной станции Высокая Гора построен новый соципотечный дом — выездная итоговая проверка Госстройнадзора РТ по объектам завершилась без замечаний и сейчас готовится ЗОС для выдачи застройщику. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Кирпичное, трёхэтажное здание начали возводить в 2021 году. Всего подготовлено 12 квартир: шесть однокомнатных, три двухкомнатных и три трехкомнатных.
Новостройка оборудована индивидуальным отоплением. Все квартиры оснащены сантехникой, газовыми плитами и датчиками пожарной сигнализации.
Застройщик объекта — Госжилфонд при Раисе РТ. Дом построен в рамках республиканской программы «Социальная ипотека», позволяющей семьям получить доступное комфортное жильё.
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