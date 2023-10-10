В Высокой Горе построен новый соципотечный дом

Фото: пресс-служба инспекции Госстройнадзора Татарстана

В поселке железнодорожной станции Высокая Гора построен новый соципотечный дом — выездная итоговая проверка Госстройнадзора РТ по объектам завершилась без замечаний и сейчас готовится ЗОС для выдачи застройщику. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Кирпичное, трёхэтажное здание начали возводить в 2021 году. Всего подготовлено 12 квартир: шесть однокомнатных, три двухкомнатных и три трехкомнатных.

Новостройка оборудована индивидуальным отоплением. Все квартиры оснащены сантехникой, газовыми плитами и датчиками пожарной сигнализации.

Застройщик объекта — Госжилфонд при Раисе РТ. Дом построен в рамках республиканской программы «Социальная ипотека», позволяющей семьям получить доступное комфортное жильё.