В Высокой Горе открыли новый детсад «Атмосфера детства»

Фотография предоставлена пресс-службой Высокогорского района РТ

В села Высокая Гора открыли новый детский сад «Атмосфера детства». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Новый учебный год здесь начали 130 воспитанников. В детсаду работают шесть групп: три с обучением на татарском языке и три на русском.

В церемонии открытия приняли участие глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов и депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.

Фото: t.me/akhmetov_mg

«Создание качественной социальной инфраструктуры в новых жилых комплексах является приоритетом района. Открытие детского сада не только повышает качество жизни жителей, но и снижает нагрузку на существующие дошкольные учреждения района», – отметил Хисамутдинов.

В дальнейшем в ЖК «Атмосфера» планируется строительство школы и еще одного детского сада.

«Создание качественной социальной инфраструктуры в новых жилых комплексах является приоритетом района», – написал впоследствии в своем Telegram-канале Марат Ахметов.