В Высокой Горе открыли Детскую школу искусств имени Рустама Яхина

В поселке железнодорожной станции Высокая Гора состоялось торжественное открытие новой Детской школы искусств, которая будет носить имя композитора, уроженца Татарстана Рустама Яхина. Церемонию сопровождал оркестр, исполнивший его знаменитый романс «Туган ягым».

Праздник посетили Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, заместитель Министра культуры РТ Ленар Хакимзянов и депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.

В преддверии нового учебного года здесь же прошла акция «Помоги собраться в школу» – детям вручили портфели с канцтоварами. Благодаря поддержке Марата Айзатуллина район получил более 300 наборов для первоклассников.

В Республике Татарстан продолжается масштабная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», направленная на поддержку детей из многодетных, приемных семей, а также семей участников СВО. В этом году поддержку получат почти 40 тысяч школьников.

По ее словам, из 47 222 первоклассников более 8 тысяч нуждаются в помощи, а школьные комплекты также передадут свыше 30 тысячам учащихся со 2-го по 11-й класс во всех районах республики