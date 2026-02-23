В Высокогорском районе в марте откроется фотовыставка «Мой папа – герой!», посвященная отцам – участникам специальной военной операции. О подготовке проекта и других инициативах по патриотическому воспитанию сообщили на встрече главы района Равиля Хисамутдинова с отцами погибших военнослужащих.

Фотовыставка объединит фотографии действующих бойцов, ветеранов, а также членов семей погибших и без вести пропавших в ходе СВО. Торжественное открытие состоится 4 марта в рамках фестиваля патриотической песни «Виктория», который пройдет на базе шестой школы района.

Как отмечалось на встрече, в муниципалитете ведется системная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Существенную поддержку школам оказывают Союз ветеранов СВО, ветераны афганской войны, Совет ветеранов, фонд «Защитники Отечества», а также военный комиссариат.

Представители этих организаций регулярно участвуют в конкурсах военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, в игре «Зарница 2.0», фестивале-конкурсе «Шаги к Победе», фестивале патриотической песни «Виктория», а также в мероприятиях «Пост №1».

В 2025 году в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» в школах района состоялось более 100 уроков мужества с участием военнослужащих, ветеранов боевых действий и участников СВО. Такие встречи направлены на формирование у школьников уважения к защитникам Отечества и чувства гордости за страну.

2026 год объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Уже 23 января в рамках круглого стола «Скажем героям спасибо» был дан старт ключевым мероприятиям с участием учащихся. В настоящее время в районе проходит месячник гражданско-патриотического воспитания: в школах организуются уроки мужества с ветеранами СВО и военнослужащими, прибывшими в отпуск.

Школьники также активно включены в тимуровское и волонтерское движение, оказывая помощь семьям участников спецоперации. В образовательных учреждениях проходят акции «Письмо солдату», «Фронтовая открытка», «Оберег для солдата». Все собранные письма и изделия передаются вместе с гуманитарной помощью на передовую. К 23 февраля военнослужащим уже направлено более 1 тыс. писем и оберегов.