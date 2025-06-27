В Высокогорском районе РТ уничтожили 110 га борщевика

В Высокогорском районе завершился очередной этап борьбы с борщевиком Сосновского. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, на данный момент удалось очистить от растения 110 гектаров земли. Лидерами по объемам работ стали Суксинское, Альдермышское и Больше-Ковалинское сельские поселения.

Мероприятия проходили в рамках республиканской программы. На их реализацию из бюджета Татарстана было выделено 6,6 млн рублей. Через две недели комиссия оценит эффективность обработки.

В пресс-службе также отметили, что работы продолжаются, поскольку полностью избавиться от борщевика пока не удалось — борьба ведется по мере финансирования.

Жителям напоминают, что владельцы частных участков обязаны самостоятельно очищать территорию от борщевика. В случае нарушения этих требований Административно-техническая инспекция вправе наложить штраф.

Борщевик Сосновского представляет реальную опасность: он может вырастать до 4 метров, одно растение производит до 100 тыс. семян, а его сок вызывает серьезные ожоги кожи под солнцем. Чтобы избежать последствий, специалисты рекомендуют проводить уничтожение растения только в защитной одежде и не косить борщевик в период цветения – это лишь способствует его распространению.