В Высокогорском районе Татарстана хотят построить «Деревню хоббитов»

«Деревню хоббитов» хотят построить в Высокогорском районе Татарстана. Она может стать частью экокомплекса «Тенгре», сообщил инвестор Марсель Зарипов на муниципальном инвестиционном совете с участием Агентства инвестразвития Татарстана во главе с Талией Минуллиной в Высокогорском районе, передает корреспондент «Татар-информа».

«В комплексе будут разные виды размещения. Деревня хоббитов – там интересный ландшафт, будут на возвышенности размещаться домики», – сообщил инвестор.

Еще планируются купольные дома, дома для семейного отдыха и дома с повышенным уровнем комфорта.

На территории хотят создать два искусственных озера: одно для рыбалки, другое – для водных развлечений. В планах – два ресторана: национальной кухни и европейской кухни. В спа-зоне будет открытый подогреваемый бассейн. Для спорта – баскетбольная площадка, теннисные корты и футбольное поле.

Экокомплекс хотят возвести близ села Альдермыш, в 36 км от центра Казани. Проект занимает 40,5 га и полностью безавтомобильный – передвижение гостей осуществляется на экологичных электрокарах. Планируемый объем инвестиций – 450 млн рублей.