В Высокогорском районе Татарстана стартовала военно-патриотическая смена «Путь героев»

В лагере «Чайка» Высокогорского района Татарстана стартовала военно-патриотическая смена «Путь героев». Туда приехали подростки из 27 городов и районов республики.

Участников ждет насыщенная программа. Запланировано проведение тренировочных и учебных занятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и навыков в области начальной военной подготовки, утверждают организаторы.

Кроме того, в программе обучения — мероприятия, посвященные дням воинской славы России, и «уроки мужества», встречи с известными людьми, а также изучение истории страны на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров.

«Военно-патриотическая смена „Путь героев” — федеральный проект, который дает возможность молодежи с пользой отдохнуть и провести время в летнем лагере. Отмечу, что участниками могут стать все желающие от 14 до 17 лет. Участие в смене бесплатное. Вторая и третья смены проекта пройдут на базе нашего Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи „Патриот”. Участниками станут 600 подростков, по 300 человек в смену. На сегодняшний день вторая смена практически полностью укомплектована, на третью смену продолжается прием заявок, но мест осталось не так много», — заявил руководитель Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Эта смена проходит впервые в республике (при поддержке АНО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи»).