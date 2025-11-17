В Высокогорском районе Татарстана стартовала стажировка для ветеранов СВО

Фото: телеграм-канал Равиля Хисамутдинова

В Высокогорском районе Татарстана стартовала трехдневная стажировка для ветеранов специальной военной операции в рамках программы «Батырлар. Герои Татарстана». Участниками стажировки стали Анвар Мухаметзянов и Артем Альмишев из Казани.

Глава района Равиль Хисамутдинов провел для гостей личную встречу и включил их в рабочий график. Стажировка проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлена на подготовку новых наставников.

«Гости были впечатлены масштабами наших проектов и темпом развития территории», — поделился Равиль Хисамутдинов.

В программе — посещение ключевых объектов района, изучение практик местного самоуправления и участие в патриотическом воспитании молодежи. Сопровождать подопечных будет глава района в программе «Батырлар» — Ильнур Якупов, для которого это взаимодействие станет важным этапом профессионального роста.

По завершении стажировки участники представят свои предложения по совершенствованию работы муниципальных органов власти с учетом современных требований и вызовов.

«Желаю, чтобы стажировка стала полезной как для наших гостей, так и для нашего района. Мы открыты для обмена опытом и новых идей!» — заключил Равиль Хисамутдинов.