В Высокогорском районе Татарстана ремонтируют дорогу Каменка – Дубъязы – Большая Атня

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится ремонт автодороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня в Высокогорском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Работы ведутся на трех участках: км 2,9–4,6, км 15,1–15,8 и км 16,8–19,9. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 5,5 км, соответствующих IV технической категории.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. В настоящее время дорожные службы занимаются обустройством съездов и укреплением обочин асфальтогранулятом.

В министерстве отметили, что ремонт позволит повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населенных пунктов вдоль дороги, что особенно важно для жителей сельских территорий. Работы выполняет подрядная организация АО «Татавтодор».