В Высокогорском районе Татарстана назначен новый прокурор

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Высокогорского района республики назначен советник юстиции Алмаз Валиахметов, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Нового руководителя коллективу районной прокуратуры представил сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Фото: © прокуратура РТ

Алмаз Валиахметов уроженец Казани, выпускник Академии управления «ТИСБИ». Свой трудовой путь в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора РТ.

С 2016 по 2022 год занимал пост начальника отдела по надзору за законностью нормативных правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

Занимавший ранее должность прокурора Высокогорского района Ильнур Ибрагимов назначен заместителем прокурора Республики Татарстан.

