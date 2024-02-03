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Происшествия 3 февраля 2024 12:30

В Высокогорском районе столкнулись легковушки, три человека получили травмы

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В Высокогорском районе произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

В селе Каймары на Магистральной улице столкнулись Mitsubishi и «Лада».

Фото: © Очевидцы

В результате травмы получили три человека. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

#ДТП с пострадавшими
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