news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 августа 2025 19:09

В Высокогорском районе стартовала патриотическая смена «Время юных героев»

Читайте нас в
Телеграм
В Высокогорском районе стартовала патриотическая смена «Время юных героев»

В лагере «Чайка» на территории Высокогорского района началась патриотическая смена «Время юных героев». С участниками программы и наставниками пообщался министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

«Вместе с Центром «Воин» мы проводим этим летом три смены, в которых примут участие 600 ребят. Сейчас в лагере – 200 подростков из 16 районов республики. Все они проходят обучение абсолютно бесплатно», – отметил министр.

Участники смены изучают основы огневой и тактической подготовки, управление беспилотными летательными аппаратами, тактическую медицину.

Помимо этого, в программе – кинолектории, исторические квесты, творческие мастер-классы и встречи с участниками специальной военной операции.

«Время юных героев» – это не просто лагерь. Это место, где формируется характер. Здесь не про развлечение, а про истинные духовно-нравственные ценности, уважение к истории и стремление стать лучше и сильнее», – подчеркнул Ринат Садыков.

Фотографии предоставлены центром «Воин».

#Высокогорский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

Кому из татарстанцев назначат минимальное пособие по безработице

3 августа 2025
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025