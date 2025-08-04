В Высокогорском районе стартовала патриотическая смена «Время юных героев»

В лагере «Чайка» на территории Высокогорского района началась патриотическая смена «Время юных героев». С участниками программы и наставниками пообщался министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

«Вместе с Центром «Воин» мы проводим этим летом три смены, в которых примут участие 600 ребят. Сейчас в лагере – 200 подростков из 16 районов республики. Все они проходят обучение абсолютно бесплатно», – отметил министр.

Участники смены изучают основы огневой и тактической подготовки, управление беспилотными летательными аппаратами, тактическую медицину.

Помимо этого, в программе – кинолектории, исторические квесты, творческие мастер-классы и встречи с участниками специальной военной операции.

«Время юных героев» – это не просто лагерь. Это место, где формируется характер. Здесь не про развлечение, а про истинные духовно-нравственные ценности, уважение к истории и стремление стать лучше и сильнее», – подчеркнул Ринат Садыков.