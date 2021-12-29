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Ру Тат
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Общество
29 декабря 2021  13:19
Арсений Каримов

В Высокогорском районе РТ в 2022 году пройдет всероссийский съезд волонтеров

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В лагере «Добрый» в Высокогорском районе Татарстана в 2022 году пройдет всероссйский съезд волонтеров. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Лагерь „Добрый“ в Высокогорском районе будет иметь волонтерский профиль. Там будут проводить тематические смены. На следующий год там запланирован слет волонтеров со всей страны», — сказал Сулейманов.

Он добавил, что в будущем году в 10 детских лагерях Татарстана будет сделан ремонт, а в 11 будут разработаны новые проекты, сюда как раз и входит модернизация «Доброго».

#тимур сулейманов #минмолодежи рт
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