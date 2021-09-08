В Высокогорском районе РТ продлили закрытие движения по автодороге М7 — Альдермыш

В Высокогорском районе Татарстана до 19 сентября продлили закрытие движения по участку автодороги М7 «Волга» — Альдермыш. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Продолжается капитальный ремонт участка автомобильной дороги с 8,4 по 11,4 км», — пояснили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по автодорогам Усадский спиртзавод — Чернышевка — Каймары, Подъезд к Усадскому спиртзаводу и Каменка — Дубъязы — Большая Атня. В ведомстве просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.