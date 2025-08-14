В Высокогорском районе РТ построят четыре агропромышленные площадки

В ближайшие годы в Высокогорском районе РТ планируется создать четыре агропромышленные площадки. Об этом сообщил журналистам глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов на выездном заседании комиссии по Народной программе «Единой России».

«Мы хотим, чтобы наше население не уезжало в Казань, а оставалось здесь. По статистике, около 17 тыс. человек у нас утром выезжает и вечером возвращается. С помощью промышленных площадок хотим удержать жителей, чтобы они никуда не выезжали. Соответственно, не будет пробок на дорогах», – рассказал он.

Хисамутдинов добавил, что при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в следующем году планируется построить детский сад на 340 мест в селе Высокая Гора.

«В прошлом году в рамках федеральных и республиканских программ с учетом строительства дорог удалось привлечь около 6,8 млрд рублей. В этом году – около 4 млрд рублей. В этом году увеличились суммы на ремонт дорожных и инженерных сетей. Большую работу проводим по программе модернизации коммунальной инфраструктуры», – подчеркнул он.