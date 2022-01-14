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Строительство
14 января 2022  14:18

В Высокогорском районе РТ по нацпроекту «Демография» открылся новый детсад

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В Высокогорском районе РТ по нацпроекту «Демография» открылся новый детсад
Фото: «Высокогорские вести».

В селе Эстачи Высокогорского района Татарстана открылся детский сад «Шаян». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Дошкольное учреждение возведено по национальному проекту «Демография» и рассчитано на 220 мест.

Открытие детсада состоялось при участии министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, депутатов Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова и Рустама Калимуллина, министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марата Айзатуллина, руководителя исполкома Высокогорского района Равиля Хисамутдинова и других.

В новом детском саду «Шаян» — 12 групп: семь из них рассчитаны на детей раннего возраста, также есть одна логопедическая группа и четыре с татарским компонентом.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 3,5 тыс. квадратных метров. Заказчик объекта — ГКУ «Главинвестстрой РТ», проектные работы выполнены ГУП «Татинвестгражданпроект».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы.

#Национальные проекты
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