В Высокогорском районе РТ по нацпроекту «Демография» открылся новый детсад

Фото: «Высокогорские вести».

В селе Эстачи Высокогорского района Татарстана открылся детский сад «Шаян». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Дошкольное учреждение возведено по национальному проекту «Демография» и рассчитано на 220 мест.

Открытие детсада состоялось при участии министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, депутатов Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова и Рустама Калимуллина, министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марата Айзатуллина, руководителя исполкома Высокогорского района Равиля Хисамутдинова и других.

В новом детском саду «Шаян» — 12 групп: семь из них рассчитаны на детей раннего возраста, также есть одна логопедическая группа и четыре с татарским компонентом.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 3,5 тыс. квадратных метров. Заказчик объекта — ГКУ «Главинвестстрой РТ», проектные работы выполнены ГУП «Татинвестгражданпроект».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы.