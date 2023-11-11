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В Высокогорском районе открылся новый пункт раздачи горячего питания «Приют человека»
В Татарстане открылся 17-й пункт раздачи горячего питания для нуждающихся. Новая точка проекта «Приют человека» расположилась в доме №10 по ул.Полковой в Высокогорском районе.
Большую помощь проекту оказывают представители духовенства. На открытии новой точки благотворительного проекта выступил заместитель муфтия Республики Татарстан Равиль хазрат Зуферов.
«Я благодарю всех неравнодушных меценатов. Ребята совершают настоящее благое дело — это помощь нуждающимся, которые находятся в трудном положении. Они помогают людям возвращаться к полноценной жизни в обществе», — сказал он.
Инициативу поддержали предприниматели, руководство Высокогорского района и соборная мечеть. Готовят блюда в одном из кафе города, а затем оперативно доставляют в пункт питания. Пообедать в павильоне желающие могут ежедневно с понедельника по субботу с 11:00 до 12:00. В меню входят наваристые супы, каши с мясом, плов, горячий чай, пироги и многое другое.
В каждый пункт ежедневно поставляется более 2 тысяч порций горячего питания. С начала проекта было роздано более 65 тысяч порций еды.
«От руководства выражаю благодарность, что именно в Высокогорском районе открылся новый пункт горячего питания. Мы поддерживаем и приветствуем благотворительную деятельность. У нас живет большое количество пожилых людей, надеемся, что этот пункт будет долго служить и облегчит жизнь тем, кому нужна помощь», — отметил заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Высокогорского района Ринат Сабирзянов.
Председатель попечительского совета фонда «Приют человека» и председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов рассказал, что на следующей неделе планируется открытие пункта раздачи горячего питания в Ульяновске, затем в Кировском районе Казани и в Зеленодольском районе.
«Каждый месяц мы с нашими предпринимателями открываем по одному пункту выдачи горячего питания по Татарстану. Здесь будет только раздача. Если человеку нужно получить лекарства, одежду, ночлежку, документы и другие виды поддержки, в Казани по адресу Бурхана Шахиди, д.26 работает наш центральный пункт помощи, где предоставляется целый комплекс услуг. Сюда будет приезжать машина „социального патруля“ и забирать людей», — объяснил благотворитель.
По его словам, пункты питания помогут многим людям, у которых нет возможности зимой приехать в столицу Татарстана. Так, по статистике, 95% обращений за едой и горячим питанием поступает от пенсионеров, малоимущих, бездомных, инвалидов, многодетных семей и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.
«В точки бесплатного питания люди приходят по разным причинам, но, как правило, в помощи нуждаются пенсионеры от 65 лет», — пояснил Ильяс Гимадов.
В Казани действуют семь пунктов раздачи горячего питания, расположенные по адресам: ул. Бурхана Шахиди; д. 26, ул. Фучика, д. 52; ул. Авангардная, д. 95; ул. Липатова, д. 6б; ул. Симонова, д. 3; ул. Гудованцева, д. 6; ул. Дачная, д.3а. По Татарстану пункты помощи открыты еще в девяти городах: Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Пестрецах и Лаишеве.
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