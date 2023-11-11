В Высокогорском районе открылся новый пункт раздачи горячего питания «Приют человека»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане открылся 17-й пункт раздачи горячего питания для нуждающихся. Новая точка проекта «Приют человека» расположилась в доме №10 по ул.Полковой в Высокогорском районе.

Большую помощь проекту оказывают представители духовенства. На открытии новой точки благотворительного проекта выступил заместитель муфтия Республики Татарстан Равиль хазрат Зуферов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я благодарю всех неравнодушных меценатов. Ребята совершают настоящее благое дело — это помощь нуждающимся, которые находятся в трудном положении. Они помогают людям возвращаться к полноценной жизни в обществе», — сказал он.

Инициативу поддержали предприниматели, руководство Высокогорского района и соборная мечеть. Готовят блюда в одном из кафе города, а затем оперативно доставляют в пункт питания. Пообедать в павильоне желающие могут ежедневно с понедельника по субботу с 11:00 до 12:00. В меню входят наваристые супы, каши с мясом, плов, горячий чай, пироги и многое другое.

В каждый пункт ежедневно поставляется более 2 тысяч порций горячего питания. С начала проекта было роздано более 65 тысяч порций еды.

«От руководства выражаю благодарность, что именно в Высокогорском районе открылся новый пункт горячего питания. Мы поддерживаем и приветствуем благотворительную деятельность. У нас живет большое количество пожилых людей, надеемся, что этот пункт будет долго служить и облегчит жизнь тем, кому нужна помощь», — отметил заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Высокогорского района Ринат Сабирзянов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель попечительского совета фонда «Приют человека» и председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов рассказал, что на следующей неделе планируется открытие пункта раздачи горячего питания в Ульяновске, затем в Кировском районе Казани и в Зеленодольском районе.

«Каждый месяц мы с нашими предпринимателями открываем по одному пункту выдачи горячего питания по Татарстану. Здесь будет только раздача. Если человеку нужно получить лекарства, одежду, ночлежку, документы и другие виды поддержки, в Казани по адресу Бурхана Шахиди, д.26 работает наш центральный пункт помощи, где предоставляется целый комплекс услуг. Сюда будет приезжать машина „социального патруля“ и забирать людей», — объяснил благотворитель.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, пункты питания помогут многим людям, у которых нет возможности зимой приехать в столицу Татарстана. Так, по статистике, 95% обращений за едой и горячим питанием поступает от пенсионеров, малоимущих, бездомных, инвалидов, многодетных семей и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.

«В точки бесплатного питания люди приходят по разным причинам, но, как правило, в помощи нуждаются пенсионеры от 65 лет», — пояснил Ильяс Гимадов.

В Казани действуют семь пунктов раздачи горячего питания, расположенные по адресам: ул. Бурхана Шахиди; д. 26, ул. Фучика, д. 52; ул. Авангардная, д. 95; ул. Липатова, д. 6б; ул. Симонова, д. 3; ул. Гудованцева, д. 6; ул. Дачная, д.3а. По Татарстану пункты помощи открыты еще в девяти городах: Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Пестрецах и Лаишеве.