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Здоровье
10 сентября 2022  06:17

В Высокогорском районе РТ открылись два новых ФАПа

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В двух населенных пунктах Высокогорского района РТ прошло торжественное открытие новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Новые объекты были возведены по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», передает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

Так, у жителей поселка Дачное теперь есть современный медпункт, отвечающий всем санитарным требованиям. Руководитель исполкома Высокогорского района Равиль Хисамутдинов перерезал ленточку и пригласил присутствующих на торжестве селян осмотреть новое помещение. Всему к ФАПу прикреплены 785 человек. 

Также новый медпункт открылся в селе Альдермыш, где проживает 533 человека.

#национальные проекты
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