В Высокогорском районе РТ открылись два новых ФАПа

В двух населенных пунктах Высокогорского района РТ прошло торжественное открытие новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Новые объекты были возведены по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», передает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

Так, у жителей поселка Дачное теперь есть современный медпункт, отвечающий всем санитарным требованиям. Руководитель исполкома Высокогорского района Равиль Хисамутдинов перерезал ленточку и пригласил присутствующих на торжестве селян осмотреть новое помещение. Всему к ФАПу прикреплены 785 человек.

Также новый медпункт открылся в селе Альдермыш, где проживает 533 человека.