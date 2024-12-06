В Высокогорском районе РТ открыли мемориальную табличку кавалеру ордена Мужества

Сегодня в Дубъязской средней школе Высокогорского района Татарстана открыли мемориальную доску в память Ильшата Галимова, погибшего в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга. В торжественной обстановке при участии заместителя главы Высокогорского района РТ Анаса Шакирова и военного комиссара Александра Найденова было сказано много теплых слов о погибшем.

Ильшат родился в 1976 году в Казакларском сельском поселении. После окончания Дубъязской средней школы работал водителем в разных организациях.

Двадцать первого ноября прошлого года Ильшат Галимов подписал контракт и уехал в зону специальной военной операции. Он попал в мотострелковый полк, был пулеметчиком. На передовой Ильшат был известен под позывным Аю.

«Мой брат сам выбрал свой путь. Он, никому ничего не говоря, не предупреждая, подписал контракт. Он решил защищать нашу Родину! Нашу страну. Отважно сражался в бою и пал в бою! По-геройски», — заявил Ришат Галимов, родной брат Ильшата.

В последний раз Ильшат выходил на связь 8 декабря 2023 года. Во время штурма Авдеевки 24 января 2024 года он погиб.

«Мой сын — герой. У меня в сердце он всегда останется настоящим мужчиной, защитником нашей Родины!» — сказала мать Ильшата Гульсина Галимова.

Указом Президента России Владимира Путина Ильшат Галимов награжден орденом Мужества посмертно. Эту награду сегодня вручили сыну Ильшата — Амиру Галимову.