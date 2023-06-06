В Высокогорском районе РТ обнаружили семью лисят

В соцсетях появилась информация о том, что целую семью заплутавших лисят нашёл у себя во дворе житель Высокогорского района.

Как собщают очевидцы, мужчина заметил маму-лису и пятерых малышей рядом с частным домом. Он сразу обратился в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам по Высокогорскому району.

Специалисты с помощью приманки поймали одного из малышей. После отлова всех животных выпустят в естественную среду обитания.