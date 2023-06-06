news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Высокогорском районе РТ обнаружили семью лисят
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В соцсетях появилась информация о том, что целую семью заплутавших лисят нашёл у себя во дворе житель Высокогорского района.
Как собщают очевидцы, мужчина заметил маму-лису и пятерых малышей рядом с частным домом. Он сразу обратился в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам по Высокогорскому району.
Специалисты с помощью приманки поймали одного из малышей. После отлова всех животных выпустят в естественную среду обитания.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2