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Руc Тат
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Происшествия 6 июня 2023 12:38

В Высокогорском районе РТ обнаружили семью лисят

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В соцсетях появилась информация о том, что целую семью заплутавших лисят нашёл у себя во дворе житель Высокогорского района.

Как собщают очевидцы, мужчина заметил маму-лису и пятерых малышей рядом с частным домом. Он сразу обратился в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам по Высокогорскому району.

Специалисты с помощью приманки поймали одного из малышей. После отлова всех животных выпустят в естественную среду обитания.

#госкомитет по биоресурсам рт
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