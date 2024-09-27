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В Высокогорском районе РТ началось заселение соципотечного дома на 40 квартир
Сегодня в поселке железнодорожной станции Высокая Гора Высокогорского района Татарстана началось заселение жильцов в новый 40-квартирный дом, построенный за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ в рамках республиканской программы социальной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ РТ.
В новостройке, расположенной по адресу: ул. Чернышевского, 14, два подъезда и пять жилых этажей. Все квартиры полностью готовы для проживания. Они оборудованы сантехникой, двухконтурными котлами индивидуального отопления, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.
В доме будут проживать работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программы соципотеки, молодые и многодетные семьи, дети-сироты и врач-грантополучатель. Это позволит выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, заявили в Госжилфонде.
Среди сегодняшних новоселов есть и семья Волошиных, которая получила ключи от просторной трехкомнатной квартиры. Волошины стали участниками республиканской программы социальной ипотеки для молодых семей в конце 2022 года.
«Квартира нам очень понравилась. Она большая, светлая и с хорошим ремонтом. Радует, что у детей теперь будет своя отдельная комната. До этого мы снимали жилье в Казани, поэтому уже не терпится быстрее сюда переехать. В эти выходные обязательно это сделаем, у нас уже всё для этого готово. Так что впереди нас ждут приятные хлопоты», — поделился впечатлениями глава семьи Айдар Волошин.
Инвестиционный план Госжилфонда при Раисе РТ на 2024 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. метров.
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