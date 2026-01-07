news_header_top
Происшествия 7 января 2026 11:03

В Высокогорском районе РТ лыжник получил сильные травмы, врезавшись в дерево

В Высокогорском районе республики спасли лыжника, предположительно врезавшегося в дерево и получившего сильные травмы‎. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной версии, мужчина катался на лыжах у села Мамонино и, спускаясь с холма, врезался в дерево. От полученных травм он не мог ни встать, ни двигаться, ни разговаривать.

Спустя время, его обнаружил другой лыжник, который и вызвал спасателей. На место на снегоходе выехали спасатели ЗПСО №2, которые при помощи саней-волокуш вытащили мужчину и передали его медикам.

