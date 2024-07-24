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Общество 24 июля 2024 20:44

В Высокогорском районе река стала «молочной» — экологи ведут расследование

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Воды реки Каменки в Высокогорском районе окрасились в белый цвет из-за неочищенных стоков. Об этом Минэкологии Татарстана сообщили неравнодушные граждане.

Специалисты отобрали пробы природной и сточной воды, были обнаружены превышения загрязняющих веществ.

В настоящее время рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде. В дальнейшем начнется претензионно-исковая работа по возмещению ущерба нарушителем.

«Мониторинг водного объекта продолжается», — добавили в телеграм-канале министерства.

#сброс сточных вод #Минэкологии РТ
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