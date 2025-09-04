В Высокогорском районе проведут масштабную реконструкцию Битвы за Москву

В Высокогорском районе пройдет масштабная военно-театрализованная реконструкция легендарной Битвы за Москву. Постановка под названием «Противостояние операции «Тайфун» состоится 6 сентября в поселке Дачное.

Гостей ждут тематические площадки, торжественное открытие и главное событие дня – постановка, которая начнется в 14.00.

После реконструкции пройдет вечерняя программа с участием приглашенных артистов. На сцену выйдет заслуженный артист Татарстана Игорь Горчаков, группа «Марш», DJ Дождик и другие.

Завершит день праздничный салют в 19.00.

Организаторы предупреждают, что во время постановки будут использоваться громкие звуковые эффекты и пиротехнические взрывы, поэтому родителям стоит учитывать этот момент при посещении с детьми. Также на территорию запрещен вход с животными, а лица в состоянии алкогольного опьянения и с алкогольной продукцией допущены не будут. На мероприятии будет действовать строгая пропускная система. Начало программы в 12.00.

Для гостей будут представлены тематические фотозоны, выставка ретро- автомобилей и техники СВО, полевая кухня, швейбат, торговые ряды и фудкорт. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.