В Высокогорском районе РТ прошли досрочные выборы за Президента Узбекистана

Фото: «Высокогорские вести»

15 октября на территории Высокогорского района прошли выборы Президента Узбекистана, которые запланированы 24 октября на территории нашего союзного государства. Об этом пишут «Высокогорские вести».

Выборы проведены по просьбе Консульства заранее, в соответствии с законодательством. Избирательные участки были организованы на территории районного Дома Культуры и предприятия «Батыр».

На территории Высокогорского района проживает и трудится 101 гражданин Узбекистана. Явка на избирательные участки составила 100%.

Представители консульства работают на территории нескольких районов. После Высокогорского они отправятся в Атнинский район и далее по графику.