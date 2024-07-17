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В Балтасинском районе приостановили работу кафе «Дядя Бо» из-за кишечной инфекции
Суд приостановил деятельность кафе «Дядя Бо» в поселке Балтаси, у посетителей которого была обнаружена кишечная инфекция, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
«В связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у посетителей кафе «Дядя Бо» (п.г.т. Балтаси, ул.Чехова, 1/1) Высокогорским ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Бадрутдиновой Л.Р.», – говорится в сообщении.
Управлением были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие горячего водоснабжения, нарушение температурного режима хранения продукции, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений, что подтверждено результатами лабораторных исследований: в смывах со столов, с инвентаря и рук повара обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
В отношении предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кафе опечатано.
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