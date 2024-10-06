В Высокогорском районе пожарные потушили загоревшуюся на ходу легковушку

В селе Бимери Высокогорского района РТ потушили автомобиль «Лада Веста», который загорелся прямо во время движения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Прибывший пожарный расчет отключил аккумулятор и справился с огнем. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.