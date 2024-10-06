news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 октября 2024 10:06

В Высокогорском районе пожарные потушили загоревшуюся на ходу легковушку

Скопировать ссылку

В селе Бимери Высокогорского района РТ потушили автомобиль «Лада Веста», который загорелся прямо во время движения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Прибывший пожарный расчет отключил аккумулятор и справился с огнем. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100