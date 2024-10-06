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В Высокогорском районе пожарные потушили загоревшуюся на ходу легковушку
В селе Бимери Высокогорского района РТ потушили автомобиль «Лада Веста», который загорелся прямо во время движения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Прибывший пожарный расчет отключил аккумулятор и справился с огнем. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
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