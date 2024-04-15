В Высокогорском районе построят очистные сооружения за 129,6 млн рублей

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В селе Шапши Высокогорского района построят очистные сооружения с сетями. Стоимость работ оценивается в 129,6 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Источником финансирования является бюджет Татарстана.

Как следует из документации, проектом предусмотрена глубокая биологическая очистка стока, в том числе от биогенных элементов, и доочистка биологически очищенных сточных вод. Основные стадии будут включать механическую и биологическую очистку, доочистку, обеззараживание, утилизацию избыточного ила. Очищенную воду планируется сбрасывать путем врезки в существующий водоотводящий трубопровод.

Подрядчику предстоит построить здание очистных сооружений, для складирования обезвоженного осадка, подземный пожарный резервуар, административно-бытовой комплекс и другие здания и помещения.

Площадь земельного участка, на котором развернется строительство, составит почти 1,6 га.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Заказчик — ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».