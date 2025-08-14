В Высокогорском районе РТ построят и отремонтируют 50 объектов на 1,7 млрд рублей

В Высокогорском районе РТ в этом году построят и капитально отремонтируют 50 объектов на сумму более 1,7 млрд рублей, сообщил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов в рамках пленарной части выездного заседания комиссии по Народной программе «Единой России».

«Капитальный ремонт проводится на 34 объектах, еще 16 объектов строятся с нуля. Большинство из них реализуется по федеральным программам, а также внепрограммным мероприятиям. В прошлом году в районе построили и отремонтировали 75 объектов с общим объемом инвестиций на сумму свыше 6,8 млрд рублей», – рассказал он.

Хисамутдинов подчеркнул, что строительная отрасль – один из ключевых драйверов экономики района.

«Фундамент нашего стабильного роста – активное жилищное строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Их вклад – почти 10% валового территориального продукта, а по объему инвестиций эти отрасли занимают свыше 60%», – отметил он.

По словам главы Высокогорского района, в прошлом году при плане 180 тыс. кв. м. ввели рекордные для муниципалитета 211 тыс. «квадратов» жилья, что на 17% больше запланированного. В этом году необходимо ввести 220 тыс. кв. м. жилья, и план почти выполнен.

Хисамутдинов добавил, что по программе «Комплексное развитие сельских территорий» построен дом культуры в Татарской Айше и капитально отремонтирован Дом культуры в селе Куркачи.

«Благодаря этой программе полностью обновлены и заасфальтированы все участки дорожной сети в этом населенном пункте. Ни один квадратный метр не остался без внимания. Выделено большое финансирование, за что хотел бы выразить благодарность руководству страны, республики и партии «Единая Россия» за поддержку наших проектов», – заявил он.

По республиканской программе «Наш Двор» в Высокогорском районе благоустроены 104 дворовые территории на сумму более 620 млн рублей.