В Высокогорском районе РТ отремонтируют Дом культуры за 100 млн рублей

Фото: «Высокогорские вести»

Дом культуры в поселке Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района Татарстана ждет капитальный ремонт. На все работы в двухэтажном здании выделено более 100 млн рублей, пишут «Высокогорские вести».

Старое здание Дома культуры возведено в 1980-х годах, за более чем 40 лет косметический ремонт проводился лишь один раз. Ежедневно сюда приходили ученики музыкальной школы, спортивной секции и многочисленных кружков. Тут же расположена библиотека. Сейчас в учреждении временно приостановлена работа кружков и спортивных секций. До конца февраля планируется завершить переезд во временные помещения.

«В данный момент зданию требуется полный капитальный ремонт, потому что чердак и второй этаж протекают, крышу поменять надо, полностью утепление посмотреть, внутри везде стены с подтеками», — прокомментировал ситуацию глава Бирюлинского сельского поселения Тагир Багаутдинов.

В Доме культуры строители заменят окна, двери, полы и систему отопления. Пока в спортзале начали разбирать полы. После капительного ремонта в здание завезут новый инвентарь и мебель.

«Эмоции, конечно же, переполняют, потому что здесь намечается такой грандиозный ремонт. У нас всё будет ремонтироваться, делаться. Большие слова благодарности людям, которые нам дали такую возможность», — отметил директор Дома культуры Ильдар Мубаракшин.

Планируется, что обновленное здание распахнет свои двери уже в сентябре этого года.