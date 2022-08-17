В Высокогорском районе отловят собак, растерзавших овец

Сегодня, в селе Пановка Высокогорского района РТ бродячие собаки загрызли стадо овец – десять голов скота. Растерзанных домашних животных обнаружил местный фермер, а рядом, по его словам, бегали собаки. Информация об этом появилась в ряде СМИ.

«Такой случай у нас действительно произошел, сегодня мы выезжали на место происшествия. Со слов хозяина он держит в загоне порядка 50 овец. Рано утром в загон проникли бездомные собаки и загрызли 10 овец. На данный момент мы выясняем, были эти собаки бездомные или чьи-то. Параллельно мы подали заявку в организацию по отлову собак. Сегодня или завтра они приедут и мы организуем выезд по их отлову», – сообщил «Татар-информу» сотрудник исполкома Высокогорского района Азат Хабибуллин.