В Высокогорском районе открыли школу имени Скрементова после капитального ремонта

В деревне Чернышевка Высокогорского района Татарстана торжественно открыли обновленную школу имени Михаила Скрементова. Масштабный капитальный ремонт впервые провели за всю 35-летнюю историю здания, построенного в 1989 году.

На церемонии присутствовали заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин.

«Сегодня торжественно открыли Чернышевскую школу имени Михаила Скрементова. Долгие годы местные жители ждали капитальный ремонт, и сегодня мы видим результат больших общих стараний. 1 сентября за эти парты сядут 150 учеников, из них 25 первоклассников. Теперь у наших детей есть современные классы, новая столовая, библиотека и спортзал с душевыми. И конечно, мы привели в порядок дорогу к школе, о которой так долго просили жители», – отметил глава района Равиль Хисамутдинов.

По его словам, сельское поселение, куда входят Каймары, Шушары, Чернышевка, Новое Мамонино и Ивановка, активно развивается: «Детей много и в перспективе будет еще больше. К счастью, нам удалось попасть в программу капитального ремонта, несмотря на то, что в прошлом году в этой деревне построили школу имени Боратынского».

Школа носит имя уроженца села Каймары Михаила Никифоровича Скрементова – полного кавалера ордена Славы и одного из немногих воинов, награжденных четырьмя орденами Славы.

В ходе ремонта решены главные проблемы, на которые указывали жители: холодные кабинеты, неисправная канализация, отсутствие комфортных санузлов. Теперь в школе 15 кабинетов, две мастерские, комната продленного дня, новая столовая, отдельный актовый зал. В спортзале оборудованы раздевалки и душевые, библиотека получила новый книжный фонд, благоустроена территория.

С момента основания школа выпустила 458 учеников, среди которых есть золотые и серебряные медалисты. Сегодня здесь работает коллектив опытных педагогов. С сентября 2024 года образовательное учреждение возглавляет Аделия Шакирова, награжденная знаком «За заслуги в образовании».

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Молодежь и дети» вместо проекта «Образование», который завершился в 2024 году.