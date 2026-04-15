В Высокогорском районе открыли «Парту Героя» в память об участнике СВО

В Высокогорском районе Татарстана в Учхозской школе состоялось открытие «Парты Героя», посвященной памяти выпускника образовательного учреждения Ильхама Адаева – участника специальной военной операции.

Памятное мероприятие объединило педагогов, учащихся и жителей района. В ходе церемонии было отмечено, что Ильхам Адаев был призван на военную службу в 2022 году и на протяжении двух с половиной лет выполнял боевые задачи, проявляя верность долгу, мужество и стойкость.

Как подчеркнули участники встречи, выпускник школы стал примером для подрастающего поколения, символом ответственности и преданности Родине. Его имя, отметили выступающие, навсегда вписано в историю образовательного учреждения и района.

«Парта Героя» установлена в одном из классов школы и станет важным элементом патриотического воспитания. Право сидеть за ней будет предоставляться учащимся, добившимся высоких результатов в учебе, общественной деятельности и проявившим личные качества, достойные памяти героя.