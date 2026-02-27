news_header_top
Общество 27 февраля 2026 14:31

В Высокогорском районе откроют Дом дружбы народов

В этом году в Высокогорском районе откроется Дом дружбы народов. Сейчас в здании идет капитальный ремонт. Об этом на итоговой сессии Высокогорского района сообщил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.

«В этом году стартовал масштабный ремонт Дома Культуры. В рамках обновления здание получит не только новый облик, но и расширенный функционал: в его стенах будет создан Дом дружбы народов, где каждый сможет почувствовать себя частью единой, дружной общины Высокогорского района», – подчеркнул он.

Высокогорский район давно нуждался в Доме дружбы народов, и в этом году проект, наконец, будет реализован.

