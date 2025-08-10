news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 августа 2025 08:56

В Высокогорском районе на встречке столкнулись две легковушки, есть погибшие

Читайте нас в
Телеграм

Два человека погибли в результате ДТП у села Чепчуги Высокогорского района РТ. Смертельная авария произошла в субботу вечером, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Creta.

Фото: Прокуратура РТ

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир и водитель отечественного авто скончались. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин. Организована процессуальная проверка.

#Высокогорский район рт #ДТП жертвы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

9 августа 2025