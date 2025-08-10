В Высокогорском районе на встречке столкнулись две легковушки, есть погибшие

Два человека погибли в результате ДТП у села Чепчуги Высокогорского района РТ. Смертельная авария произошла в субботу вечером, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Creta.

Фото: Прокуратура РТ

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир и водитель отечественного авто скончались. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров иномарки получили травмы.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин. Организована процессуальная проверка.