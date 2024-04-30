В Высокогорском районе на средства от школьных ярмарок приобрели «УАЗ» для бойцов СВО

В Высокогорском районе Татарстана передали очередной автомобиль участникам специальной военной операции. «УАЗ» был приобретен образовательными учреждениями района на средства, вырученные во время школьных ярмарок.

«Надеемся, что автомашина принесет большую пользу нашим бойцам, окажет неоценимую службу на благо нашей с вами великой Родины», — заявил глава района Равиль Хисамутдинов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу из Высокогорского района подарили «УАЗ» для службы на передовой.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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