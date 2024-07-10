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В Высокогорском районе мужчина не рассчитал свои силы и утонул в озере
Сегодня в селе Большой Куюк в озере утонул 42-летний мужчина. Отмечается, что на месте были установлены предупреждающие аншлаги. Об этом сообщают в ГУ МЧС Росиии по РТ.
Прибывшая водолазная группа спасателей достала тело погибшего с шестиметровой глубины.
По словам очевидцев, мужчина решил доплыть до противоположного берега к своим рыбачившим друзьям, однако переплыть 200 метров водной глади ему не удалось. Мужчина не рассчитал свои силы и ушел на дно.
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